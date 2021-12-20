В Улан-Удэ женщина пропала после выписки из больницы

О судьбе пенсионерки ничего не известно уже два месяца





В Улан-Удэ полицейские 66-летнюю Веру Адамовну Наумову, проживающую на улице Мокрова. Женщина лечилась в медучреждении Октябрьского района, откуда ее выписали в конце октября. После этого пенсионерка пропала.

Во что была одета, не установлено.При наличии какой-либо информации о гражданке или её местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9025) 31-00-31, 8 (924) 324-44-63.