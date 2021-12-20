В Бурятии житель села нашел на улице снаряд

На месте происшествия работают правоохранители
Сегодня житель поселка Онохой обнаружил на одной из улиц поселка снаряд. Об опасной находке мужчина сообщил в правоохранительные органы.
Как сообщает «Заиграево-инфо.24/7», на место происшествия прибили полицейские, росгвардейцы и пожарные. Сейчас территория вокруг снаряда оцеплена, ожидается приезд взрывотехников.
Фото: «Заиграево-инфо.24/7»
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