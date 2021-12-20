Жительница Бурятии зарезала знакомого за долг в 4 тысячи рублей

После расправы сельчанка продолжила пить





Ночью 18 декабря во дворе одного из домов в селе Сотниково было найдено тело 35-летнего местного жителя с колото-резаным ранением грудной клетки. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 39-летнюю сельчанку, которая в ходе допроса созналась в расправе и рассказала об обстоятельствах преступления.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, некоторое время назад женщина дала взаймы знакомому жителю села Сотниково 4 тысячи рублей. 18 декабря сельчанка в течение дня употребляла алкоголь в компании приятелей. Вечером, когда спиртное закончилось, она вспомнила про долг и решила вернуть деньги.Взяв нож, женщина направилась к должнику, который встретил ее во дворе своего дома и смог отдать лишь небольшую часть суммы, а затем нагрубил. В ответ обвиняемая выхватила нож, нанесла им удар в грудь мужчины, оставила клинок в ране и скрылась. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Спустя непродолжительное время женщину задержали полицейские возле одного из магазинов, где она продолжила употреблять спиртное.Фото: «Номер один»