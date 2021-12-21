Анастасия Кузовлева и Жаргал Цыбиков встретят Новый год в СИЗО

Впрочем, у директора «Водоканала» есть повод для радости



Как стало известно «Номер один», экс-председатель КУИ Улан-Удэ Анастасия Кузовлева и директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков встретят Новый год за решеткой. По ходатайству следствия суд продлил фигурантам громких уголовных дел срок содержания под стражей. Цыбикову – до 11 января, а Кузовлевой – до 26 февраля 2022 года.

При этом у Жаргала Цыбикова, в отличие от бывшего председателя КУИ, есть повод для радости. К концу января он точно покинет СИЗО, ведь срок содержания под стражей не может превышать год, кроме исключительных случаев. А к ним статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняют директора «Водоканала», не относятся. Вероятно, его переведут под домашний арест, но возможна и подписка о невыезде.



Напомним, Жаргала Цыбикова обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286),



В сентябре этого года директор муниципального предприятия написал заявление о досрочном прекращении своих депутатских полномочий. Горсовет Улан-Удэ на внеочередной сессии просьбу своего коллеги



Что касается Анастасии Кузовлевой, то ее взяли под стражу в конце октября, так что сидеть она может еще достаточно долго. Как уже сообщал «Номер один», экс-председателя Комитета по управлению имуществом, а ныне руководителя городского Центра занятости населения обвиняют в получении



Фото: «Номер один» При этом у Жаргала Цыбикова, в отличие от бывшего председателя КУИ, есть повод для радости. К концу января он точно покинет СИЗО, ведь срок содержания под стражей не может превышать год, кроме исключительных случаев. А к ним статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняют директора «Водоканала», не относятся. Вероятно, его переведут под домашний арест, но возможна и подписка о невыезде.Напомним, Жаргала Цыбикова обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285), присвоении в крупном размере (ч. 3 ст. 160) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159). Все эпизоды обвинения связаны с его работой на посту директора «Водоканала». 22 января этого года его арестовали и отправили в СИЗО. После этого срок содержания под стражей Жаргалу Цыбикову неоднократно продлевался.В сентябре этого года директор муниципального предприятия написал заявление о досрочном прекращении своих депутатских полномочий. Горсовет Улан-Удэ на внеочередной сессии просьбу своего коллеги удовлетворил Что касается Анастасии Кузовлевой, то ее взяли под стражу в конце октября, так что сидеть она может еще достаточно долго. Как уже сообщал «Номер один», экс-председателя Комитета по управлению имуществом, а ныне руководителя городского Центра занятости населения обвиняют в получении крупной взятки Фото: «Номер один»

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