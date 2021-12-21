В Улан-Удэ лишенный прав водитель устроил ДТП

В аварии пострадала женщина
ДТП произошло вечером на ул. Ботанической в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 55-летний водитель «Субару», поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Пежо».
В результате аварии 44-летняя пассажирка «Субару» получила травмы и была госпитализирована в БСМП. Как отметили в Госавтоинспекции, водитель «Субару» ранее был лишен прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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