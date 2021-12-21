21.12.2021
В Улан-Удэ лишенный прав водитель устроил ДТП

В Улан-Удэ лишенный прав водитель устроил ДТП

В аварии пострадала женщина

ДТП произошло вечером на ул. Ботанической в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 55-летний водитель «Субару», поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Пежо».

В результате аварии 44-летняя пассажирка «Субару» получила травмы и была госпитализирована в БСМП. Как отметили в Госавтоинспекции, водитель «Субару» ранее был лишен прав.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^