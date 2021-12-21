В Улан-Удэ автомеханик угнал микроавтобус с СТО

В ходе погони злоумышленника удалось задержать





Вечером 20 декабря в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что неизвестный угнал микроавтобус Ssang Yong Istana с территории СТО на ул. Ботаническая. Ориентировку на розыск угнанного автомобиля передали всем наружным нарядам правоохранительных органов.

В ходе оперативного мероприятия «Перехват» в районе остановки «Обелиск» сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили автомобиль, схожий по приметам с угнанным. Его водитель не отреагировал на требование остановиться и попытался оторваться от преследователей, совершая резкие маневры и создавая угрозу другим участникам дорожного движения.«В ходе преследования экипаж группы задержания заблокировал микроавтобус и задержал водителя. Им оказался 23-летний ранее судимый горожанин. Задержанный рассказал, что, подрабатывая на станции технического обслуживания, воспользовался моментом и совершил угон», - рассказали в Росгвардии Бурятии.По факту угона возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии