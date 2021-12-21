Житель Улан-Удэ обворовал вахтовика-выпивоху

Парень похитил все сбережения мужчины, которые тот не успел пропить







В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже 155 тысяч рублей со счета горожанина. Как сообщили в МВД Бурятии, преступление произошло в конце октября. Потерпевший вернулся из другого региона, где находился на заработках, и стал бесконтрольно тратить деньги на распитие алкоголя со своими знакомыми. Спиртное он покупал и употреблял, преимущественно, в поселке, где проживает.

Это заметил 22-летний местный житель. В очередной раз проходя мимо шумной компании, он вынул телефон и банковскую карту из кармана куртки вахтовика. После чего проехал в отделение банка и, зная пин-код, который он подсмотрел при расчете потерпевшим в магазине, обналичил 45 тысяч рублей.Однако на этом парень не остановился. Поскольку лимит снятия денег был превышен, он нашел обладателя платежного средства нужного ему банка и воспользовался приложением онлайн-банкинга на телефоне потерпевшего, чтобы перевести оставшуюся на счету сумму – 110 тысяч рублей.Сразу после хищения денег парень подбросил телефон и банковскую карту на крыльцо дома заявителя, продолжавшего веселье. Злоумышленник надеялся, что пьяный мужчина и не вспомнит, какие суммы и куда он тратил. Однако, протрезвев, вахтовик заметил пропажу крупной суммы и обратился в полицию.«Задержанный ранее был неоднократно судим за преступления имущественного характера. Нигде не работает. Свою вину он признал. Возбуждены два уголовных дела – за кражу денег со счета, а также за неоднократное несоблюдение лицом наложенных судом административных ограничений», - рассказали в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com