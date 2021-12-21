В Улан-Удэ полицейским-насильникам не удалось обжаловать приговор

Бывшие стражи порядка на длительные сроки отправятся в колонию



В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор в отношении трех бывших полицейских из отдела полиции №2, осужденных за изнасилование подростка бутылкой.

Напомним, резонансное преступление случилось летом прошлого года. Как рассказала СМИ сестра потерпевшего, стражи порядка



Правоохранителям предъявили обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Насильственных действия сексуального характера». В середине сентября Октябрьский райсуд признал всех фигурантов дела виновными. Двое из них получили 9,5 и 9 лет колонии строгого режима, третий – 5,5 лет колонии общего режима.



Не согласившись с приговором, экс-полицейские обжаловали его. Сегодня Верховный суд Бурятии оставил приговор Октябрьского райсуда в силе, отклонив жалобы осужденных.



Фото: «Номер один» Напомним, резонансное преступление случилось летом прошлого года. Как рассказала СМИ сестра потерпевшего, стражи порядка изнасиловали бутылкой ее 17-летнего брата, пытаясь получить признание в преступлении. Пытки силовики сняли на видео, заставив подростка показать лицо и назвать своё имя, а затем пригрозили распространить запись, если он кому-то расскажет о происшедшем.Правоохранителям предъявили обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Насильственных действия сексуального характера». В середине сентября Октябрьский райсуд признал всех фигурантов дела виновными. Двое из них получили 9,5 и 9 лет колонии строгого режима, третий – 5,5 лет колонии общего режима.Не согласившись с приговором, экс-полицейские обжаловали его. Сегодня Верховный суд Бурятии оставил приговор Октябрьского райсуда в силе, отклонив жалобы осужденных.Фото: «Номер один»

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