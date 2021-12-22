Осужденному экс-главе района Бурятии придется раскошелиться

Суд постановил взыскать с Алексея Балуева 1,5 миллиона рублей



Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Баргузинского райсуда о взыскании с бывшего главы района Алексея Балуева ущерба в размере 1 млн 495 тысяч рублей, причиненного преступлением. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Напомним, Алексея Балуева признали виновным в превышении должностных полномочий. Следствие и суд установили, что 6 декабря 2017 года Балуев своим постановлением ввел в районе режим чрезвычайной ситуации. Поводом стало частичное разрушение моста через реку Сувинка на местной дороге. Действовавший режим позволил главе заключить контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ, минуя конкурс, напрямую с одним местным предпринимателем.



Подрядчик завершил ремонт в марте 2018 года. Балуев принял работы без замечаний и оплатил их в полном объеме на сумму более 1,4 миллиона рублей. Однако в ходе проведенной экспертизы выяснилось, что из-за нарушений, допущенных подрядчиком во время ремонта, и удешевления использованных материалов была существенно снижена грузоподъемность моста и создана опасность его обрушения.



Рассмотрев уголовное дело, районный суд признал Алексея Балуева виновным и приговорил к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Приговор был обжалован, после чего наказание экс-главе



После вступления приговора в силу прокуратура подала к осужденному иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением.



Фото: «Номер один» Напомним, Алексея Балуева признали виновным в превышении должностных полномочий. Следствие и суд установили, что 6 декабря 2017 года Балуев своим постановлением ввел в районе режим чрезвычайной ситуации. Поводом стало частичное разрушение моста через реку Сувинка на местной дороге. Действовавший режим позволил главе заключить контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ, минуя конкурс, напрямую с одним местным предпринимателем.Подрядчик завершил ремонт в марте 2018 года. Балуев принял работы без замечаний и оплатил их в полном объеме на сумму более 1,4 миллиона рублей. Однако в ходе проведенной экспертизы выяснилось, что из-за нарушений, допущенных подрядчиком во время ремонта, и удешевления использованных материалов была существенно снижена грузоподъемность моста и создана опасность его обрушения.Рассмотрев уголовное дело, районный суд признал Алексея Балуева виновным и приговорил к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Приговор был обжалован, после чего наказание экс-главе ужесточил и. Балуева приговорили к 4 годам лишения свободы условно и лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2,5 года.После вступления приговора в силу прокуратура подала к осужденному иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.