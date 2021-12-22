В Улан-Удэ пьяная женщина на «Ниссане» устроила ДТП

Момент аварии попал на камеру наблюдения (видео)





В Улан-Удэ камера ГИБДД зафиксировала момент ДТП, случившегося ночью 18 декабря на пересечении ул. Жердева и пр. Строителей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 27-летняя водитель «Ниссана» была пьяна (результат освидетельствования показал 0.44 мг/л), а также управляла автомобилем без полиса ОСАГО. В отношении женщины составлены несколько административных материалов.









Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на перекрестке автомобиль «Ниссан Теана» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла». По счастливой случайности авария обошлась без пострадавших, однако машины получили значительные повреждения.Фото и видео: ГИБДД Бурятии