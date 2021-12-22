Житель Бурятии сгорел в вагончике

Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении



21 декабря вблизи поселка Усть-Баргузин местные жители обнаружили сгоревший вагончик. Приехавшие на место происшествия полицейские нашли на пепелище труп мужчины.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительно, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. На месте пожара работала следственно-оперативная группа.



Фото: pixabay.com Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительно, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. На месте пожара работала следственно-оперативная группа.Фото: pixabay.com

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