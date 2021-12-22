Житель Улан-Удэ украл из автомобиля стегно говядины

Мясо мужчина продал, а деньги пропил





В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 28-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный похитил из багажника его автомашины стегно говядины, которым его угостили родственники. Ущерб парень оценил в 17 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, кража произошла в тот момент, когда водитель, припарковав автомобиль рядом с подъездом дома, отлучился на полчаса в квартиру. При этом владелец не закрыл двери иномарки, которая к тому же была без сигнализации. Багажник также был незапертым из-за сломанного замка.Полицейские установили и задержали подозреваемого – ранее судимого 34-летнего горожанина. Как выяснилось, проходивший мимо злоумышленник видел, как водитель покинул салон иномарки. Предположив, что хозяин автомобиля не закрыл дверь, он проник внутрь машины и похитил мясо. С «добычей» подозреваемый продолжил путь к проживающим неподалеку собутыльникам, с которыми впоследствии разделал на куски и продал говядину. Вырученные деньги мужчины пропили.По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com