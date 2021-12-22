В Улан-Удэ сельчанка треснула врача по голове

Таким образом женщина выразила несогласие с выписанным рецептом



Заиграевский райсуд рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы, привлекаемой по статье «Побои».

Как сообщили в пресс-службе суда, находясь в Улан-Удэ, женщина вызвала на дом врача-педиатра одной из городских поликлиник. Сельчанка пояснила суду, что ударила врача рукой по голове «из-за ее высказываний по поводу ненадлежащих условий в доме и из-за рецепта, в котором содержались, по ее мнению, ненужные препараты».



Постановлением суда женщина признана виновной и оштрафована на 10 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.



Фото: «Номер один» Как сообщили в пресс-службе суда, находясь в Улан-Удэ, женщина вызвала на дом врача-педиатра одной из городских поликлиник. Сельчанка пояснила суду, что ударила врача рукой по голове «из-за ее высказываний по поводу ненадлежащих условий в доме и из-за рецепта, в котором содержались, по ее мнению, ненужные препараты».Постановлением суда женщина признана виновной и оштрафована на 10 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»

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