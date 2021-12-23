В Улан-Удэ объявлен режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ-1

Ночью произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке



В Улан-Удэ объявлен режим ЧС в связи с аварией на ТЭЦ-1.



По информации пресс-службы ПАО "ТГК-14" сегодня на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в 3:27 произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению котлов 6,7,8,9 и турбогенератора 6 и 7.



Силами МЧС возгорание ликвидировано идут восстановительные работы. Циркуляция по теплотрассам города осуществляется. Температура теплоносителя 70 градусов.



"Циркуляция по теплотрассам города осуществляется", - отметили в пресс-службе ТГК-14.



Администрация г. Улан-Удэ предупреждает горожан, что возможно понижение температуры в жилых домах и отсутствие горячей воды.



Также отмечено, что сегодня улан-удэнские детсады работать не будут.



Сейчас работает оперативный штаб под руководством Евгения Луковникова, заместителя Председателя Правительства Бурятии по развитию инфраструктуры, Игоря Шутенкова, мэра г. Улан-Удэ, Александра Маркова, начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. В городских районах организованы оперативные штабы.







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