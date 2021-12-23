В Бурятии фермер до смерти забил работника

Мужчине не понравилось, что тот самовольно воспользовался его машиной



В Бурятии коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении жителя села Загустай Кижингинского района. Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, потерпевший работал на животноводческой ферме. В мае 2019 года он самовольно воспользовался автомобилем фермера. Рассерженный хозяин машины в ходе ссоры жестоко избил работника руками и ногами. Вскоре потерпевший скончался. Его тело нашли в поле другие работники фермы.



«С учетом представленных государственным обвинителем доказательств по уголовному делу коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт о виновности подсудимого и признании его заслуживающим снисхождения. Окончательное наказание виновному будет определено судом», - сообщили в прокуратуре.



Фото: pixabay.com Как сообщили в прокуратуре Бурятии, потерпевший работал на животноводческой ферме. В мае 2019 года он самовольно воспользовался автомобилем фермера. Рассерженный хозяин машины в ходе ссоры жестоко избил работника руками и ногами. Вскоре потерпевший скончался. Его тело нашли в поле другие работники фермы.«С учетом представленных государственным обвинителем доказательств по уголовному делу коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт о виновности подсудимого и признании его заслуживающим снисхождения. Окончательное наказание виновному будет определено судом», - сообщили в прокуратуре.Фото: pixabay.com

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