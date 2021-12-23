В Бурятии пенсионерка убила сожителя палкой

Сначала женщину приговорили к условному сроку, а потом посадили



Кабанский райсуд в октябре 2021 года осудил 67-летнюю жительницу с. Быково Кабанского района. Женщина признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ей назначено 5 лет лишения свободы условно.



Установлено, что после совместного распития спиртного на почве неприязненных отношений подсудимая ударила сожителя палкой по голове, причинив его здоровью тяжкий вред. В результате полученной травмы потерпевший скончался через несколько дней от отека головного мозга.



"Полагая, что назначенное наказание является чрезмерно мягким и не соответствует тяжести содеянного, прокурор обжаловал приговор. Верховный суд республики признал доводы прокурора обоснованными и постановил направить осужденную для отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительную колонию общего режима сроком на 3 года 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Бурятии.



Фото: pixabay.com



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