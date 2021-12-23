В Октябрьском районе решено отключить горячее водоснабжение

Приказано не допускать слив теплоносителя из систем теплоснабжения



В Улан-Удэ распространяется телефонограмма за подписью главного инженера ТГК-14, в которой дано распоряжение об отключении горячего водоснабжения во всем Октябрьском районе.







- В связи с аварийной ситуацией на ТЭЦ-1 и переключением нагрузки на ТЭЦ-2, всем руководителям организаций и ведомств, а также лицам, отвечающим за эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителей, произвести отключение систем горячего водоснабжения на всех объектах Октябрьского района, не допускать слив теплоносителя из систем теплоснабжения, - говорится в документе.



Телефонограмма направлена в ЕДДС, КГХ, администрацию Октябрьского района, министерство здравоохранения Бурятии, министерство образования и науки Бурятии.



Напомним, на ТЭЦ-1 сегодня ранним утром произошла авария . В 3:27 произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению котлов №№ 6, 7, 8, 9 и турбогенератора 6 и 7 .

В Улан-Удэ в связи с этим был объявлен режим ЧС

Фото: pixabay.com

В Улан-Удэ распространяется телефонограмма за подписью главного инженера ТГК-14, в которой дано распоряжение об отключении горячего водоснабжения во всем Октябрьском районе.- В связи с аварийной ситуацией на ТЭЦ-1 и переключением нагрузки на ТЭЦ-2, всем руководителям организаций и ведомств, а также лицам, отвечающим за эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителей, произвести отключение систем горячего водоснабжения на всех объектах Октябрьского района, не допускать слив теплоносителя из систем теплоснабжения, - говорится в документе.Телефонограмма направлена в ЕДДС, КГХ, администрацию Октябрьского района, министерство здравоохранения Бурятии, министерство образования и науки Бурятии.Напомним,Фото: pixabay.com

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