В Октябрьском районе Улан-Удэ под отключение тепла попали 137 многоквартирных домов и 22 объекта социальной сферы

Мониторинг подачи тепла идет во всех районах города, сообщили в городской администрации



В домах Октябрьского района в связи с аварией на ТЭЦ-1 попали под отключение 137 многоквартирных домов и 22 объекта социальной сферы, находящихся в зоне обслуживания ТЭЦ-1. Это:



Бульвар Карла Маркса, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 2, 4, 6 – 11 МКД;

ул. Геологическая, 16, 16а, 18, 14, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 20, 22, 22а, 24а, 24, 26, 28, 28а, 30, 18 – 20 МКД;

ул. Трубачеева, 71, 69, 2, 10, 12, 14, 69, 156, 144, 144а, 146б, 146а, 146в, 142а, б, в, 152а – 17 МКД;

ул. Широких-Полянского, 15, 17, 18 – 3 МКД;

ул. Подкаменская, 46 – 1 МКД;

ул. Бабушкина, 5, 7, 9, 9а, 11, 15, 13, 13а, 17, 19, 20, 21, 32, 30, 22, 24, 26, 28 –

18 МКД;

ул. Цыбикова, 1а, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 4 – 8 МКД;

ул. Солнечная, 2, 4, 5, 6а, 12, 11, 13 – 7 МКД;

ул. Терешковой, 2, 32а, 4, 6, 12, 14, 8, 8/1, 8/2, 10, 14а, 16, 20, 20а, 24, 26а, 22, 26, 28а, 28, 30, 30а, 32, 34а, 34 – 25 МКД;

ул. Ключевская, 11, 13, 17а, 17, 19, 15, 23, 25, 29, 29а, 29Б – 11 МКД;

ул. Лебедева, 3Б, 3а, 5, 5а, 7а, 9а, 11а, 13а – 8 МКД;

ул. Приречная, 2в, 3, 5, 7, 8в, 8, 8а, 8б – 8 МКД.



На 10:00 от горячего водоснабжения отключены 126 многоквартирных домов:



- 13 МКД от ЦТП-21-1: ул.Приречная, 5, 7, Лебедева, 3а, 3б, Ключевская, 15, 19, 17, 17а, 23, 25, 11, 13, 29 а,б;

- 113 домах с открытым водоразбором.



По объектам социальной сферы от тепла отключены 4 школы – гимназия №29, школы №20, 25, Мариинская школа-интернат, 2 детских сада №59 ул. Загородная, 16 и №64 ул.Ключевская, 21 Б, Городской дворец детского(юношеского) творчества, 4 ССУЗа: техникум строительства и городского хозяйства, БФ СибГУТИ, БАК им. Ербанова, ИНО БГСХА, детская поликлиника №2 по ул. Геологическая, 23, Республиканская инфекционная больница по ул. Загородная, 56, медцентр «Нефродиал», медвытрезвитель.



Также в зоне обслуживания ТЭЦ-1 находятся 7 частных детских садов: «Панда», «Карамелька», «Лунная пчелка», «Радуга», «Малышарики», «Боровичок», «Том и Джерри».



"Все специалисты администрации Октябрьского района закреплены за многоквартирными домами, осуществляется мониторинг параметров теплоносителя на домах. В районе работает оперштаб", - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Как сообщили в оперштабе, сотрудники филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14»запустили насос №4 на ПНС 6/2, на повысительной станции. Сейчас в работе насосы: 1,2 и 6.



"В настоящий момент осуществляется включение дополнительного насоса #5 для подключения потребителей тепломагистрали #5 от Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ( ул. Трубачеева, нижняя часть ул. Бабушкина и БКМ)", - добавили в оперштабе.



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