В Бурятии полицейские устроили погоню за наркоманом

В ходе преследования водитель иномарки открыл дверь и начал выбрасывать наркотики из автомобиля

Днем 17 декабря на автодороге Мухоршибирь-Бичура-Кяхта недалеко от с. Бичура сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Бичурскому заметили движущийся автомобиль с выключенными внешними световыми приборами. Водитель транспортного средства проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться.В ходе преследования автоинспекторы заметили, что дверь иномарки открылась, и пассажир стал выбрасывать на дорогу травянистую массу растительного происхождения. Проведенная впоследствии экспертиза показала – около 3 килограммов марихуаны.Спустя несколько километров полицейскими совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии автомобиль был остановлен. В салоне находились 30-летний водитель и двое пассажиров."От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, в связи с чем на него составлен административный протокол. Также он привлечен к административной ответственности за ряд нарушений ПДД", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Выяснилось, что трое жителей Забайкальского края приехали в республику по личным делам. На обратной дороге решили остановиться, чтобы передохнуть и продолжить путь. Когда водитель и один из пассажиров уснули, 33-летний молодой человек решил прогуляться и обнаружил недалеко от дороги дикорастущую коноплю. Молодой человек вернулся к автомобилю, взял из салона мешок и заготовил наркотическое средство.Следователем возбуждено уголовное дело.Фото: пресс-служба МВД по Бурятии