В Железнодорожном районе Улан-Удэ идет мониторинг подачи тепла

В зону аварийного отключения в связи с аварией на ТЭЦ-1 попала большая часть района
В Железнодорожном районе идет мониторинг подачи тепла. В зону аварийного отключения в связи с аварией на ТЭЦ-1 попала большая часть Железнодорожного района, кроме мкрн Загорск, Новый Зеленый, улиц Лысогорская, Дарвина, школ №13, Юннатов 2а, Невская, 1, сообщили в Оперштабе.
Всего от горячего водоснабжения отключены 550 многоквартирных домов, отключены 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы - среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.
Специалисты администрации Железнодорожного района ведут мониторинг параметров теплоносителя на домах. Работает районный оперштаб.
Фото: pixabay.com
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