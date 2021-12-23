В Бурятии сосед спас целую семью от гибели

Мужчина вовремя увидел возгорание в соседнем доме и разбудил жильцов



В ночь с 21 на 22 декабря в СНТ «Восход» Заиграевского района произошел пожар в жилом доме. Обошлось без жертв и разрушительных последствий: сосед вовремя обнаружил возгорание и разбудил спящую в доме семью, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



"На момент прибытия первого пожарного расчета возгорание было ликвидировано жильцами. Другие привлеченные пожарные расчеты возвратись с пути следования в пункты постоянных дислокаций", - говорится в сообщении ведомства.



В результате пожара огнем повреждена кровля дома на площади 2 кв. м. Причиной пожара, вероятно, послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.



Фото: pixabay.com



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