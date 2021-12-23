Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1

На место аварии выехали прокурор республики и его заместитель
Прокуратура республики организовала проверку по факту аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, произошедшей 23 декабря 2021 года.
В результате возгорания кабелей отключены четыре котла, два турбогенератора теплоэлектростанции.
В г. Улан-Удэ введен режим чрезвычайной ситуации.
"На место аварии выехали прокурор республики Ковалёва Г.Н и заместитель прокурора республики Козлова С.Н. Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, соблюдению законодательства о теплоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Бурятии.
Фото: "Номер один"
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