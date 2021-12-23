В Улан-Удэ оперштаб по ликвидации последствий ЧС на ТЭЦ-1 опасается пожаров

Из-за ограничения подачи тепла будет очень большая нагрузка на электрические сети

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Оперштаб по ликвидации последствий ЧС на ТЭЦ-1 призывает руководителей организаций обеспечить меры пожарной безопасности при эксплуатации тепловых приборов.- Работают все службы по быстрой ликвидации чрезвычайных ситуаций, ситуация находится на контроле у главы республики и Правительства Бурятии. Сегодня на заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поставлена задача руководителям органов исполнительной власти по контролю за подведомственными учреждениями по соблюдению мер пожарной безопасности, потому что сегодня ограничена подача тепла и, соответственно, будет очень большая нагрузка на электрические сети.Я хочу сегодня обратиться к руководителям всех организаций и предприятий независимо от форм собственности, пожалуйста, соблюдайте меры пожарной безопасности, у себя в каждом учреждении проведите инструктаж персонала, соблюдайте тепловой режим, чтобы тепло не выходило из помещений, сегодня температура на улице очень низкая. В республике правительством, мэрией делается всё возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать чрезвычайную ситуацию, - сообщил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.Фото: pixabay.com