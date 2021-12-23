Энергетики «Бурятэнерго» из-за возгорания на ТЭЦ-1 перешли на особый режим работы

Прогнозируется рост нагрузки на сети из-за низких температур

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Правительством республики в связи с аварией на ТЭЦ-1 объявлен режим «Чрезвычайная ситуация» республиканского уровня. «РоссетиСибирь» - «Бурятэнерго» оказывают коллегам необходимую помощь, сообщает пресс-служба «Россети Сибирь».Энергетики прогнозируют рост нагрузки на сети из-за низких температур и остановки работы части детских садов и школ. С 09:45 «Россети Сибирь» в Бурятии был введен особый режим работы. Ранним утром на ТЭЦ-1 направлены 7 бригад общей численностью 21 человек, 11 единиц техники в том, числе 2 электролаборатории.Для контроля нагрузок на подстанциях расставлен персонал по районам города, задействовано 6 бригад линейного персонала. На подстанциях «Шишковка» и «Западная» контроль нагрузки производится персоналом оперативно-выездных бригад.Рано утром на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 направлены и подключены два резервных источника электроснабжения филиала «Бурятэнерго» мощностью 1300 кВт и 200 кВт. Дополнительно, из районов Бурятии в город направлены еще 7 мобильных РИСЭ, (общей мощностью 1000 кВт). Кроме того, в Улан-Удэ направлены 8 РИСЭ из Забайкальского и Красноярского филиалов компании. «Россети Сибирь» в Бурятии также оказывают поддержку коллегам, предоставляя необходимое для ремонта оборудование и материалы, имеющиеся на складах.В настоящее время электроснабжение столицы Бурятии стабильно. Но специалисты «Россети Сибирь» готовы принимать экстренные меры в случае необходимости, сообщает пресс-служба «Россети Сибирь».Фото: pixabay.com