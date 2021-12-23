На помощь улан-удэнским энергетикам выехали монтеры из Читы

Квалифицированные специалисты помогут с устранением последствий аварии





Специалисты ТГК-14 из Читы выехали в Улан-Удэ для усиления местных восстановительных бригад, сообщили в пресс-службе компании.

«В помощь к своим коллегам отправились четверо электромонтёров с Читинской ТЭЦ-1, а также два специалиста энергослужбы филиала «Читинский энергетический комплекс». Все сотрудники имеют большой опыт работы и окажут содействие в проведении восстановительных работ на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Специалисты полностью оснащены специализированным электротехническим оборудованием», рассказали в ТГК-14.Напомним, что в настоящее время в восстановительных работах задействованы около 100 человек. Сейчас энергетики продолжают восстановительные работы по обеспечению электрического питания ячейки 8-го котла. Планируется, что этот котлоагрегат будет запущен сегодня, 23 декабря, в ночь. Также продолжаются восстановительные работы для запуска котлов №6 и №9.Параллельно ведутся работы и по организации питания на углеподачу: энергетикам важно обеспечить беспрерывную подачу твердого топлива в котлы.Часом ранее энергетики запустили в работу котел №2. С учетом того, что часть нагрузки была переведена на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 и запущен котел № 2, удастся повысить параметры теплоносителя.Фото: ТГК-14