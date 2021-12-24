24.12.2021
В Улан-Удэ ищут убийц молодого человека

В Улан-Удэ ищут убийц молодого человека

Парня избили битой возле магазина, позже он умер в больнице

В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось сообщение с просьбой откликнуться очевидцев происшествия, случившегося вечером 21 декабря у магазина «Титан-Эконом» на проспекте Строителей.

«Прошу откликнуться очевидцев избиения молодого человека битой. Пожалуйста, не будьте равнодушными. Если есть какая-нибудь информация, позвоните», - просят в паблике.

В комментариях к посту сообщается, что после избиения молодой человек умер в больнице.

В правоохранительных органах информацию об убийстве молодого человека подтвердили.

«Личность подозреваемых установлена, сейчас ведется их розыск», - сообщили в одном из силовых ведомств.

Фото: pixabay.com
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