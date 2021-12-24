В Бурятии в сгоревшем доме нашли труп мужчины

Причина пожара сейчас выясняется
В ночь с 23 на 24 декабря произошел пожар в жилом доме в поселке Онохой Заиграевского района. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия огнеборцев дом с пристроенной верандой горел изнутри.
На ликвидацию открытого горения потребовалось полчаса. В тушении участвовали огнеборцы пожарных частей из Охноя, Заиграево и войсковой части №59313-91.
«В ходе разбора места пожара в доме обнаружено тело мужчины. В результате возгорания дом выгорел изнутри, веранда уничтожена полностью. Причина пожара устанавливается», - сообщили в агентстве.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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