В Бурятии военный посягнул на честь двух силовиков

Два этих преступления произошли под покровом ночи. Военный был пьян и, видимо, не очень-то уважал пострадавших.Все началось с того, что ночью приятель военного допустил нарушение на улице. Непорядок заметил бдительный сотрудник ДПС ГИБДД Кяхтинского райотдела полиции. Полицейский пресек административное нарушение, и, казалось бы, никаких поводов для уголовных страстей не наблюдалось.Однако приятель был не один. Вместе с ним в ночи тусовались еще двое (военный со своим братом). Военнослужащему поведение дэпээсника чрезвычайно не понравилось.Защитник России публично обрушил на голову сотрудника поток брани, в неприличной форме унизив честь полицейского.Такое ему с рук не сошло. Вскоре нетрезвого военного доставили к райотделу полиции для официального разбирательства. Видя, что дело набирает обороты, мужчина вовсе не испугался и ничуть не присмирел. Наоборот, на ночном крыльце райотдела начал активно и нецензурно высказываться уже в адрес сотрудника группы задержания Росгвардии. И делал это не один на один, а в присутствии других граждан.Вскоре против военного возбудили уголовное дело по поводу публичного оскорбления представителей власти при исполнении ими должностных обязанностей. Потерпевшими проходили те самые силовики. А представитель армии, оказавшись на скамье подсудимых, был уже не так «крут», как той ночной порой. Вину признал и раскаялся.Поясним, что закон позволял военнослужащему надеяться на прекращение уголовного дела и назначение наказания по другому варианту. И он действительно подал ходатайство о прекращении. Однако все оказалось не так просто.Суд может прекратить уголовное преследование гражданина, проходящего по преступлениям небольшой и средней тяжести. Но одним из условий является заглаживание причиненного преступлением вреда.Как отмечено в зале суда, под заглаживанием вреда понимается имущественная компенсация морального вреда, принесение извинений и т. д. «Способы заглаживания вреда, а также размер его возмещения определяются потерпевшим», - подчеркнула Фемида.Как оказалось, никаких переговоров с униженными силовиками военный не проводил, условия не оговаривал. Защитник Родины просто послал командирам тех ведомств, где служили двое потерпевших, письма с извинениями перед последними.Ничего другого им сделано не было, что очень даже зря.Полицейский и росгвардеец подтвердили, что извинения видели - руководство довело до них указанные письма. Извинения ими приняты. Но один из морально пострадавших от оскорблений силовиков твердо заявил, что только извинений недостаточно для заглаживания вреда. В таких обстоятельствах суд отказался прекращать уголовное дело.В материалах дела сказано, что военный в предосудительном поведении не замечался, ранее не судим, армейские командиры характеризовали его положительно, растил малолетних детей. Чего его потянуло так нелепо вступиться за приятеля, пойманного дэпээником, непонятно.Алкогольное опьянение, в котором совершены два преступления, суд признал отягчающим обстоятельством. Военного осудили по уголовной статье и наказали штрафом в 40 тыс. рублей.Мораль истории проста. Выпил – не шуми. А если все же кто-то оказался оскорблен, то, протрезвев назавтра, лучше пойти, искренне поинтересоваться, как загладить вину, и сделать это. Что может помочь, когда суд станет решать - прекратить уголовное дело или нет.Ведь вступивший в силу уголовный приговор и судимость (пусть и погашенная) это информация, остающаяся в архивах правоохранительных систем до конца вашей жизни. И после.Валентин Соколов, «Номер один».