Пьяный житель Бурятии залез в чужой дом и обматерил хозяйку

Мужчину привлекли к уголовной и административной ответственности



Прокуратура Бурятии провела проверку по факту оскорбления престарелой жительницы села Петропавловка.

«Установлено, что в отдел МВД России по Джидинскому району поступило телефонное сообщение местной жительницы о проникновении в ее дом незнакомого мужчины. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и оскорблял пожилую женщину грубой нецензурной бранью», - рассказали в надзорнов ведомстве.



В связи этим прокурор возбудил в отношении мужчины административное дело по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Виновный оштрафован на 3 тысячи рублей.



По факту проникновения в жилище гражданин привлечен к уголовной ответственности.



Фото: «Номер один» «Установлено, что в отдел МВД России по Джидинскому району поступило телефонное сообщение местной жительницы о проникновении в ее дом незнакомого мужчины. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и оскорблял пожилую женщину грубой нецензурной бранью», - рассказали в надзорнов ведомстве.В связи этим прокурор возбудил в отношении мужчины административное дело по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Виновный оштрафован на 3 тысячи рублей.По факту проникновения в жилище гражданин привлечен к уголовной ответственности.Фото: «Номер один»

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