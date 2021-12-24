В Улан-Удэ приостановлена работа спортивных объектов

Решение принято в целях экономии электроэнергии



Согласно решения оперативного Штаба по ликвидации последствий аварии на ТЗЦ-1 в целях экономии электроэнергии и сохранения тепла принято решение о приостановке работы Центрального стадиона республики, Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ и Регионального центра по стрельбе из лука.



До особого распоряжения прекращены тренировочные занятия сборных команд, спортивных школ, секций, концертная и выставочная деятельности.



"О возобновлении работы будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе Минстроя Бурятии.



Фото: pixabay.com



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