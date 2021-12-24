



В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже.

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Как сообщили в Росгвардии Бурятии,43-летний улан-удэнец распивал спиртное в квартире у своего знакомого. Когда после значительного количества выпитого хозяин заснул, гость решил поживиться. Злоумышленник забрал телефон, а также прихватил 3 старинные серебряные ложки.В это время домой вернулась супруга хозяина. Женщина сразу же позвонила в полицию и попыталась остановить вора самостоятельно, но тому удалось вырваться.Подоспевшие правоохранители задержали мужчину и доставили его в полицию для разбирательства. Стоимость похищенного составила более 30 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com