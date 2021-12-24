



В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении 34-летнего ранее судимого горожанина, обвиняемого в грабеже и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.

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Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 10 июня мужчина возле одного из домов на улице Приречная после незначительной ссоры напал на незнакомого прохожего. Обвиняемый жестоко избил свою жертву, после чего похитил у него телефон Samsung стоимостью 5 тысяч рублей и скрылся. Потерпевший смог дойти до своей квартиры, где вскоре скончался от полученных повреждений. Его тело обнаружила бывшая жена.«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: pixabay.com