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Происшествия 24.12.2021 в 15:13

Житель Улан-Удэ получил «десятку» за убийство прохожего

Обвиняемый до смерти избил потерпевшего и забрал его телефон
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ получил «десятку» за убийство прохожего

В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении 34-летнего ранее судимого горожанина, обвиняемого в грабеже и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 10 июня мужчина возле одного из домов на улице Приречная после незначительной ссоры напал на незнакомого прохожего. Обвиняемый жестоко избил свою жертву, после чего похитил у него телефон Samsung стоимостью 5 тысяч рублей и скрылся. Потерпевший смог дойти до своей квартиры, где вскоре скончался от полученных повреждений. Его тело обнаружила бывшая жена.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: pixabay.com
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