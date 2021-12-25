Происшествия 25.12.2021 в 12:08
В Улан-Удэ произошел пожар на базе БКС
Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание в торговом павильоне
Текст: Ольга Лазарева
25 декабря в 09.23 (мест) на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании по улице Ермаковского. К месту вызова направили дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
На момент прибытия первого подразделения происходило загорание внутри торгового павильона, шел дым из-под кровли. Благодаря грамотным действия пожарных, удалось своевременно предотвратить распространение горения. Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Пострадавших нет.
В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
Фото: МЧС по РБ
На момент прибытия первого подразделения происходило загорание внутри торгового павильона, шел дым из-под кровли. Благодаря грамотным действия пожарных, удалось своевременно предотвратить распространение горения. Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Пострадавших нет.
В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
Фото: МЧС по РБ
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