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Происшествия 25.12.2021 в 12:08

В Улан-Удэ произошел пожар на базе БКС

Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание в торговом павильоне
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ произошел пожар на базе БКС
25 декабря в 09.23 (мест) на центральный пункт пожарной связи  поступило сообщение о возгорании по улице Ермаковского. К месту вызова направили дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

На момент прибытия первого подразделения происходило загорание внутри торгового павильона, шел дым из-под кровли. Благодаря грамотным действия пожарных, удалось своевременно предотвратить распространение горения. Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС по РБ

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