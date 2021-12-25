В Улан-Удэ произошел пожар на базе БКС

25 декабря в 09.23 (мест) на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании по улице Ермаковского. К месту вызова направили дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.На момент прибытия первого подразделения происходило загорание внутри торгового павильона, шел дым из-под кровли. Благодаря грамотным действия пожарных, удалось своевременно предотвратить распространение горения. Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Пострадавших нет.В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники.Причина пожара устанавливается.Фото: МЧС по РБ