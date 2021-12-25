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Происшествия 25.12.2021 в 15:37

В Кяхтинском районе кражи скота - самый распространенный вид преступлений

Как показывает статистика, эти преступления наиболее сложные для раскрытия
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Текст: Ольга Лазарева
В Кяхтинском районе кражи скота - самый распространенный вид преступлений
Проведенный анализ криминологической обстановки в Кяхтинском районе показывает, что самым распространенным видом преступлений являются кражи. Пи этом наиболее ощутимым и болезненным для владельца, безусловно, является кража крупного рогатого скота.  

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД по Кяхтинскому району рассказали, как обезопасить свою собственность от преступных посягательств:

- Как показывает статистика, эти преступления в своем виде наиболее сложные для раскрытия. Это обусловлено как объективными, так и субъективными причинами. Спрос на мясо всегда, и его легко реализовать в любом населенном пункте. После забоя практически невозможно доказать, кому он принадлежал.

Каждый хозяин обязан позаботиться о сохранности своего имущества в ночное время. Не забывайте закрывать сараи и загоны. При этом критически оцените имеющиеся у вас запорные устройства и при необходимости не поленитесь заменить проволочки и крючочки на надежные замки. Подводя итог вышесказанному, мы еще раз обращаемся к населению с убедительной просьбой усилить контроль над сохранностью скота, находящегося в ваших хозяйствах. Не нужно игнорировать организованные табуны в населенных пунктах. Отдав скот в организованные табуны, вы, прежде всего, не допустите потравы сельскохозяйственных полей и обезопасите себя от скотокраж, сообщает газета "Кяхтинские вести".
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В Кяхтинском районе кражи скота - самый распространенный вид преступлений
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Редакция газеты GAZETA-N1.RU
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Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
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