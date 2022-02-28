Происшествия 28.02.2022 в 16:09

Житель Улан-Удэ зарезал собственного отца

Трагедия произошла на фоне распития алкоголя
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ зарезал собственного отца
Вечером 26 февраля в квартире одного из домов по улице Восточная в Улан-Удэ произошло убийство 59-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 34-летнего сына покойного мужчины. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах расправы над отцом.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал с отцом, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Накануне к ним в гости пришла мать поздравить мужчин с праздником 23 февраля. На протяжении нескольких дней они употребляли алкоголь. Вечером 26 февраля отец завел разговор, чтобы сын нашел себе работу, а затем стал грубить и угрожать ему. Между родственниками произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес им удар в грудь отца. После этого он опомнился и вызвал скорую. Однако рана оказалась смертельной.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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