Житель Улан-Удэ зарезал собственного отца

Вечером 26 февраля в квартире одного из домов по улице Восточная в Улан-Удэ произошло убийство 59-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 34-летнего сына покойного мужчины. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах расправы над отцом.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал с отцом, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Накануне к ним в гости пришла мать поздравить мужчин с праздником 23 февраля. На протяжении нескольких дней они употребляли алкоголь. Вечером 26 февраля отец завел разговор, чтобы сын нашел себе работу, а затем стал грубить и угрожать ему. Между родственниками произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес им удар в грудь отца. После этого он опомнился и вызвал скорую. Однако рана оказалась смертельной.«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»