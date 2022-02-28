В Улан-Удэ поймали малолетних карманников

16 февраля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже имущества из частного дома в Железнодорожном районе. Неизвестные, воспользовавшись недельным отсутствием хозяев, сбили навесной замок на входной двери и похитили из жилища продукты и телевизор. Ущерб составил 20 тысяч рублей.«В результате проведенной оперативниками работы установлена причастность к преступлению двух молодых людей 14 и 16 лет. Оба ранее были судимы за преступления имущественного характера. Они признались в содеянном и пояснили, что сдали телевизор в скупку. В момент задержания у одного из них полицейские изъяли два телефона, находившихся в числе ранее похищенных. В дальнейшем выявлена причастность злоумышленников к карманным кражам в Улан-Удэ», - рассказали в МВД Бурятии.Так, выяснилось, что состоящий на учете в ПДН 14-летний школьник 15 февраля в маршрутке похитил телефон из рюкзака сверстницы, задремавшей по дороге. Спустя три дня он лишил гаджета 44-летнего пассажира микроавтобуса, выходившего из транспорта: незаметно вынул мобильное устройство из заднего кармана его джинсов. Чужое имущество он подарил маме и другу. Его 16-летний приятель 22 февраля при похожих обстоятельствах совершил кражу телефона из кармана куртки 35-летней женщины.«В настоящее время в отношении несовершеннолетних возбужден ряд уголовных дел: по факту квартирной кражи группой лиц по предварительному сговору, а также за карманные кражи. Следствие продолжается. Устанавливается причастность подростков к аналогичным преступлениям. Похищенные ими телефоны и телевизор сотрудниками полиции изъяты», - сообщили в полиции.Фото: «Номер один»