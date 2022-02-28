Происшествия 28.02.2022 в 17:35

В райцентре Баунтовского района сгорели аптека, парикмахерская и магазин

Все они располагались в одном здании
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Текст: Константин Воронов
В райцентре Баунтовского района сгорели аптека, парикмахерская и магазин
28 февраля в селе Багдарин произошел пожар в административном здании ООО «Ципиканский продснаб». Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в нем находились аптека, парикмахерская и магазин смешанных товаров.

«На момент прибытия пожарных здание горело полностью. Очаг возгорания находился в котельной, расположенной в центре строения. В результате пожара здание уничтожено полностью на площади 200 кв.м. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в котельной», - рассказали в агентстве.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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