В райцентре Баунтовского района сгорели аптека, парикмахерская и магазин

28 февраля в селе Багдарин произошел пожар в административном здании ООО «Ципиканский продснаб». Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в нем находились аптека, парикмахерская и магазин смешанных товаров.«На момент прибытия пожарных здание горело полностью. Очаг возгорания находился в котельной, расположенной в центре строения. В результате пожара здание уничтожено полностью на площади 200 кв.м. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в котельной», - рассказали в агентстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС