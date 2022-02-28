Происшествия 28.02.2022 в 17:55
В Улан-Удэ в очередной раз «заминировали» аэропорт
Это уже третий подобный случай с начала года
Текст: Константин Воронов
Сегодня днем в правоохранительные органы поступило сообщение об угрозе взрыва в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место. Прилегающая территория была оцеплена, а находящиеся в здании граждане эвакуированы.
Как сообщили в Росгвардии Бурятии, саперы осмотрели здание, но никаких опасных предметов не обнаружили.
Напомним, схожий случай произошел в Улан-Удэ 15 января. Тогда неизвестный сообщил об угрозе взрыва в самолете, который должен был приземлиться в аэропорту «Байкал». 25 января правоохранители Бурятии вновь получили сообщение об угрозе взрыва в аэропорту. Неизвестный позвонил и сообщил о минировании багажа одного из пассажиров рейса по маршруту «Москва-Улан-Удэ». В обоих случаях сообщения оказались ложными.
Фото: Росгвардия Бурятии
Как сообщили в Росгвардии Бурятии, саперы осмотрели здание, но никаких опасных предметов не обнаружили.
Напомним, схожий случай произошел в Улан-Удэ 15 января. Тогда неизвестный сообщил об угрозе взрыва в самолете, который должен был приземлиться в аэропорту «Байкал». 25 января правоохранители Бурятии вновь получили сообщение об угрозе взрыва в аэропорту. Неизвестный позвонил и сообщил о минировании багажа одного из пассажиров рейса по маршруту «Москва-Улан-Удэ». В обоих случаях сообщения оказались ложными.
Фото: Росгвардия Бурятии
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