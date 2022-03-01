На Байкале автомобили попадают в ловушки

Как сообщили в МЧС Бурятии, в минувшие выходные на акватории Байкала образовалась трещина шириной от 3 до 10 метров и протяженностью более 10 километров. Глубина в этом месте составляет более ста метров. Из-за нее несколько автомобилей оказались в ловушке.Так, днем 26 февраля поступило сообщение, что автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» с четырьмя пассажирами, двое из которых дети, не могут проехать к берегу из-за образовавшейся трещины.«Спасатели Усть-Баргузинского отряда БПСО МЧС России на автомашине «Трекол» и спасатели ВОСВОД выдвинулись в указанный район. Прибыв на место, они установили временные мостки через трещину. Транспорт благополучно пересек опасное место, после чего граждане в сопровождении спасателей проследовали к берегу», - рассказали в МЧС.Вечером того же дня трещина отрезала путь двум автомашинам УАЗ, в которых находились 15 пассажиров, в том числе двое детей. Автомобилисты следовали от острова Ольхон в Турку. По предварительной информации, поездка по льду была организована в рамках туристического маршрута одной из коммерческих компаний.«Для оказания помощи гражданам на место также выезжали спасатели Усть-Баргузинского ПСП БПСО МЧС России и представители ВОСВОД. Автомашины были благополучно переправлены через опасный участок и сопровождены спасателями на берег», - сообщает МЧС.Спасатели предупреждают: в связи с аномально высокими температурами на Байкале началось таяние льда, в связи с этим передвижение по поверхности озера опасно для жизни.Фото: МЧС Бурятии