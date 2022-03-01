Происшествия 01.03.2022 в 10:40

В Улан-Удэ полицейские застигли врасплох спящего грабителя из Забайкалья

Находящийся в розыске мужчина обосновался в пустующем доме
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ полицейские застигли врасплох спящего грабителя из Забайкалья
26 февраля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от бдительных соседей о том, что в частном доме в 119-м квартале находится посторонний мужчина. На место направились участковый и оперативник уголовного розыска. Связавшись с хозяйкой дома, полицейские выяснили, что она временно находится в другом регионе, а жилище заперто.

«Подъехав к дому, полицейские обнаружили запертую калитку. Однако по следам на снегу они установили, что неизвестный проникал в дом через забор. В доме полицейские обнаружили сломанный замок на входной двери и спящего на кровати пьяного мужчину. Разбудив названного гостя, правоохранители попытались выяснить его данные, однако он представлялся выдуманными именами. Позже полицейские установили личность задержанного и выяснили, что мужчина объявлен в федеральный розыск за совершение грабежа на территории Забайкальского края», - сообщили в МВД Бурятии.


Мужчина рассказал правоохранителям, что преступление совершил в 2018 году. Скрыться от суда мужчина решил в Бурятии. Несколько лет он снимал жилье и нигде не работал, часто представлялся выдуманными именами. В ближайшее время злоумышленника конвоируют в Забайкальский край, где передадут местной полиции.

Фото: МВД Бурятии
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