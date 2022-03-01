Происшествия 01.03.2022 в 11:20
В Бурятии «черные лесорубы» спилили 19 сосен
Злоумышленников задержали правоохранители
Текст: Константин Воронов
В Бурятии сотрудники полиции и Росгвардии в лесу вблизи села Загустай задержали «черных лесорубов».
«Двое граждан задержаны во время заготовки и перевозки незаконно спиленной древесины. Один из злоумышленников спилил в лесу 10 сосен, а второй «черный лесоруб» заготовил 9 деревьев той же породы. С места происшествия изъяты незаконно заготовленный лес объемом 13 кубометров, бензопилы и два трактора», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Задержанными оказались 36 и 38-летние местные жители, в отношении них возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в 300 тысяч рублей.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегичерные лесорубы