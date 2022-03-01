Житель Улан-Удэ при бегстве растерял украденные у бизнесмена полмиллиона рублей

Ночью 22 февраля в отдел полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже от 48-летнего предпринимателя. Мужчина сообщил, что несколькими часами ранее неизвестный похитил из павильона на территории строительной базы около полумиллиона рублей. Деньги были взяты злоумышленником из кассы и ящика стола. О происшедшем бизнесмену сообщили охранники.Как сообщили в МВД Бурятии, при просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские увидели, как неизвестный мужчина перелез через забор и спрятался под теном, закрывавшем от непогоды строй материалы рядом с торговой точкой. Просидев там около полутора часов, он вылез, взломал рольставни павильона и проник внутрь, откуда убежал уже со свертком в руках.Как выяснилось, на месте преступления злоумышленник забыл свой рюкзак с личными документами и бутылку спиртного, а также растерял на территории базы часть денег – 155 тысяч рублей. Причиненный ущерб составил 345 тысяч рублей.«Подозреваемым оказался бывший продавец павильона - 26-летний горожанин. По горячим следам он был задержан у родственников в Баргузинском районе, куда после кражи уехал на такси. По его словам, преступление он совершил под действием алкоголя, а похищенные деньги, которые положил в карман куртки и в пакет, потерял по дороге. Нигде не работает», - рассказали в полиции.По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com