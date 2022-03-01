Происшествия 01.03.2022 в 16:06

Житель Бурятии до смерти забил бруском двух односельчан

Женщина скончалась на месте, мужчина умер по пути в больницу
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии до смерти забил бруском двух односельчан
Ночью 27 февраля в селе Горхон Заиграевского района произошло двойное убийство, в результате которого погибли 49-летняя женщина и 66-летний мужчина. По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний ранее судимый за особо тяжкое преступление односельчанин покойных. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы. Ему уже предъявлено обвинение.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 27 февраля обвиняемый пришел в гости к односельчанке, вместе они стали распивать спиртное. Через некоторое время между собутыльниками произошел конфликт. Не выдержав натиска со стороны злоумышленника, женщина пошла за помощью к пожилому соседу. Вернувшись вместе с ним, они начали выгонять мужчину из дома.

Выйдя на улицу, между участниками конфликта завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник схватил лежащий за оградой дома деревянный брусок, догнал потерпевших и начал жестоко их избивать. В этот момент мимо на автомобиле проезжали полицейские. Они задержали агрессора, но было уже поздно: от полученных травм женщина скончалась на месте, а мужчина - по дороге в больницу.

«В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы», - рассказали в Следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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