Жительница Бурятии похитила у родственников более 7 миллионов рублей

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, обвиняемой по четырем статьям УК РФ: «мошенничество», «неправомерный оборот средств платежей», «подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации» и «легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».По версии следствия, в июле 2017 года женщина, введя в заблуждение работников одного из банков в Заиграевском районе, попросила пополнить вклад ее матери за счет средств, находящихся на вкладе мужа. При этом злоумышленница убедила банковских служащих в осведомленности владельцев вкладов о производимых операциях и подписала вместо них платежные документы.«В результате фиктивных кассовых операций обвиняемая получила возможность распоряжаться неправомерно полученными средствами в сумме 7,3 млн рублей. В дальнейшем она обналичила деньги, а также придала правомерный вид владению и распоряжению ими», - рассказали в прокуратуре.В настоящее время уголовное дело направлено в Заиграевский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»