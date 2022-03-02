Происшествия 02.03.2022 в 08:27

Жительница Бурятии похитила у родственников более 7 миллионов рублей

Сельчанку обвиняют по четырем статьям
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии похитила у родственников более 7 миллионов рублей
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, обвиняемой по четырем статьям УК РФ: «мошенничество», «неправомерный оборот средств платежей», «подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации» и «легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

По версии следствия, в июле 2017 года женщина, введя в заблуждение работников одного из банков в Заиграевском районе, попросила пополнить вклад ее матери за счет средств, находящихся на вкладе мужа. При этом злоумышленница убедила банковских служащих в осведомленности владельцев вкладов о производимых операциях и подписала вместо них платежные документы.

«В результате фиктивных кассовых операций обвиняемая получила возможность распоряжаться неправомерно полученными средствами в сумме 7,3 млн рублей. В дальнейшем она обналичила деньги, а также придала правомерный вид владению и распоряжению ими», - рассказали в прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело направлено в Заиграевский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

В Бурятии сообщили о графике выплаты пенсий и социальных пособий в марте
02.03.2022 в 15:12
В Улан-Удэ таксист обворовал 85-летнюю старушку
02.03.2022 в 14:46
Вымогатели отобрали машину у таксиста из Улан-Удэ
02.03.2022 в 14:06
В Бурятии будут судить мужчину, который пытался сжечь мать с четырьмя детьми
02.03.2022 в 13:11
В Бурятии банки ждут новых ставок по «Дальневосточной ипотеке»
02.03.2022 в 12:33
Правительство России запустило информационный портал «Объясняем.РФ»
02.03.2022 в 12:13
Спектакль «Корея_03» покажут в подпрограмме «Золотой маски - 2022»
02.03.2022 в 12:07
Прокурор Бурятии примет предпринимателей
02.03.2022 в 12:05
В Улан-Удэ сотрудник салона связи сохранил горожанину почти 300 тысяч рублей
02.03.2022 в 11:46
СК России налажен прямой контакт с правоохранительными органами Донбасса
02.03.2022 в 11:41
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
В Улан-Удэ таксист обворовал 85-летнюю старушку
"Помогая" бабушке перевести деньги с ее счета, он умыкнул оттуда 3 тысячи
02.03.2022 в 14:46
Вымогатели отобрали машину у таксиста из Улан-Удэ
Парня избили, но ему удалось вырваться и убежать
02.03.2022 в 14:06
В Бурятии будут судить мужчину, который пытался сжечь мать с четырьмя детьми
Лишь по счастливой случайности никто не погиб
02.03.2022 в 13:11
В Улан-Удэ сотрудник салона связи сохранил горожанину почти 300 тысяч рублей
Парень убедил мужчину не переводить деньги незнакомцам
02.03.2022 в 11:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru