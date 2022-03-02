Происшествия 02.03.2022 в 08:55
В Бурятии пьяный водитель получил срок в колонии
Мужчина уже был судим за вождение в пьяном виде
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Кижингинского района, обвиняемого в управлении автомобилем в пьяном виде.
«В декабре 2021 года гражданин, будучи судимым за аналогичное преступление, игнорируя Правила дорожного движения, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортными средствами на 2,5 года.
Фото: pixabay.com
«В декабре 2021 года гражданин, будучи судимым за аналогичное преступление, игнорируя Правила дорожного движения, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортными средствами на 2,5 года.
Фото: pixabay.com
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