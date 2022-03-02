В Бурятии пьяный водитель получил срок в колонии

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Кижингинского района, обвиняемого в управлении автомобилем в пьяном виде.«В декабре 2021 года гражданин, будучи судимым за аналогичное преступление, игнорируя Правила дорожного движения, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортными средствами на 2,5 года.Фото: pixabay.com