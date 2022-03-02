В Бурятии внедорожник протаранил ВАЗ

ДТП с пострадавшими произошло ночью 1 марта на 101-м км автодороги «Улан-Удэ – Кижинга» вблизи села Новоильинск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 43-летний водитель «Мицубиси Паджеро» выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2105.В результате аварии молодой водитель отечественного автомобиля и его пассажир (оба 2004 г.р.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Фото: «Номер один»