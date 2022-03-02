В Бурятии ищут подозреваемого в грабеже

«Молодой человек зашел в торговую точку, похитил со стеллажа наушники для телефона и вышел. Хищение заметил охранник магазина, догнал злоумышленника и попытался вернуть похищенное. Уже на парковке молодой человек оттолкнул сотрудника службы безопасности и убежал», - рассказали в республиканском МВД.





По факту грабежа возбуждено уголовное дело.





При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30136) 4-13-71, 8-950-393-07-53, 8-902-562-94-26 или 102 (112).









Полиция Бурятии разыскивает молодого человека, подозреваемого в грабеже, совершенном 12 декабря в магазине самообслуживания в поселке Заиграево.Приметы подозреваемого: европейской внешности, рост 170-175 см, на вид 25-30 лет.Был одет: шапка черного цвета, куртка серого цвета, джинсы темно-синего цвета, на лице медицинская маска.Фото: МВД Бурятии