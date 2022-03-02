В Улан-Удэ сотрудник салона связи сохранил горожанину почти 300 тысяч рублей

21 февраля в полицию Улан-Удэ обратился 42-летний горожанин с заявлением о попытке мошенничества. Мужчина рассказал, что ему на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником портала госуслуг. Незнакомец сообщил о том, что мошенники, используя портал, пытаются оформить кредит на его имя. И для того, чтобы не лишиться денег, ему необходимо срочно оформить кредит самостоятельно, а затем перевести деньги на безопасный счет.«Мужчина оформил займ в банке на сумму 290 тысяч рублей и по указке звонившего пришел в салон сотовой связи, чтобы перевести деньги на абонентский номер. Однако сотрудник торговой точки заподозрил неладное и предупредил улан-удэнца о возможных мошеннических действиях. Молодой человек убедил мужчину не переводить деньги и обратиться в полицию», - рассказали в МВД Бурятии.Бдительному сотруднику салона сотовой связи полицейские вручили благодарность за содействие в пресечении преступления.Фото: МВД Бурятии