Происшествия 02.03.2022 в 13:11

В Бурятии будут судить мужчину, который пытался сжечь мать с четырьмя детьми

Лишь по счастливой случайности никто не погиб
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии будут судить мужчину, который пытался сжечь мать с четырьмя детьми
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, который из ревности подпалил два дома в селе Хасурта, в одном из которых жила женщина с детьми. Лишь по счастливой случайности никто не погиб.

Напомним, в конце декабря 2021 года мужчина узнал, что его бывшая сожительница, с которой они недавно расстались, якобы, стала встречаться с молодым односельчанином. Решив отомстить, мужчина приехал в село Хасурта, где проживала женщина со своими четверыми детьми. В ночь на 31 декабря он пробрался во двор, взял канистру с горючим, облил им крыльцо дома и поджег.

Когда огонь разгорелся, обвиняемый прошел к другому дому, где, как он полагал, проживал соперник, облил горючим деревянную стену жилища и также поджег. Пожар увидел сосед, который разбудил находившихся внутри людей и помог им выбраться наружу через окно. Мать и один ребенок получили ожоги, дом был практически полностью уничтожено огнем. Во втором доме проживала еще одна семья. Они смогли вовремя проснуться и самостоятельно потушить огонь. Обвиняемый скрылся с места происшествия, уехав на отдаленную животноводческую стоянку, где в последующем его задержали полицейские.

Как сообщили в следственном ведомстве, мужчине предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ: «угроза убийством», «покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетних» и «умышленное уничтожение чужого имущества». В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
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поджог покушение

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