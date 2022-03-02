Происшествия 02.03.2022 в 13:11
В Бурятии будут судить мужчину, который пытался сжечь мать с четырьмя детьми
Лишь по счастливой случайности никто не погиб
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, который из ревности подпалил два дома в селе Хасурта, в одном из которых жила женщина с детьми. Лишь по счастливой случайности никто не погиб.
Напомним, в конце декабря 2021 года мужчина узнал, что его бывшая сожительница, с которой они недавно расстались, якобы, стала встречаться с молодым односельчанином. Решив отомстить, мужчина приехал в село Хасурта, где проживала женщина со своими четверыми детьми. В ночь на 31 декабря он пробрался во двор, взял канистру с горючим, облил им крыльцо дома и поджег.
Когда огонь разгорелся, обвиняемый прошел к другому дому, где, как он полагал, проживал соперник, облил горючим деревянную стену жилища и также поджег. Пожар увидел сосед, который разбудил находившихся внутри людей и помог им выбраться наружу через окно. Мать и один ребенок получили ожоги, дом был практически полностью уничтожено огнем. Во втором доме проживала еще одна семья. Они смогли вовремя проснуться и самостоятельно потушить огонь. Обвиняемый скрылся с места происшествия, уехав на отдаленную животноводческую стоянку, где в последующем его задержали полицейские.
Как сообщили в следственном ведомстве, мужчине предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ: «угроза убийством», «покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетних» и «умышленное уничтожение чужого имущества». В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
Напомним, в конце декабря 2021 года мужчина узнал, что его бывшая сожительница, с которой они недавно расстались, якобы, стала встречаться с молодым односельчанином. Решив отомстить, мужчина приехал в село Хасурта, где проживала женщина со своими четверыми детьми. В ночь на 31 декабря он пробрался во двор, взял канистру с горючим, облил им крыльцо дома и поджег.
Когда огонь разгорелся, обвиняемый прошел к другому дому, где, как он полагал, проживал соперник, облил горючим деревянную стену жилища и также поджег. Пожар увидел сосед, который разбудил находившихся внутри людей и помог им выбраться наружу через окно. Мать и один ребенок получили ожоги, дом был практически полностью уничтожено огнем. Во втором доме проживала еще одна семья. Они смогли вовремя проснуться и самостоятельно потушить огонь. Обвиняемый скрылся с места происшествия, уехав на отдаленную животноводческую стоянку, где в последующем его задержали полицейские.
Как сообщили в следственном ведомстве, мужчине предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ: «угроза убийством», «покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетних» и «умышленное уничтожение чужого имущества». В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com