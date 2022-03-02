Вымогатели отобрали машину у таксиста из Улан-Удэ

Как сообщили в МВД Бурятии, днем 17 февраля в полицию Иволгинского района с заявлением об угоне автомобиля обратился 28-летний улан-удэнец. В иномарке также находились деньги, телефон и другое личное имущество водителя. Ущерб составил около 300 тысяч рублей.Молодой человек рассказал правоохранителям, что подрабатывает частным извозом. Утром к нему обратился 20-летний знакомый и попросил его увезти. Когда он согласился, к автомобилю подошли еще двое приятелей пассажира, и компания направилась по адресу.По пути пассажиры попросили водителя остановить автомобиль на пустыре возле села Оронгой для распития спиртного. В ходе употребления алкоголя знакомый водителя вспомнил былые обиды и стал провоцировать конфликт. Один из приятелей, угрожая убийством, потребовал у водителя отдать автомобиль в «счёт морального ущерба». Однако улан-удэнец отказался, аргументировав тем, что иномарка ему не принадлежит, а лишь находится в аренде. После чего компания стала наносить побои извозчику, но он сумел вырваться и убежать. Добравшись на попутном транспорте до отдела полиции, он все рассказал правоохранителям.По факту угона полиция возбудила уголовное дело. Вскоре автомобиль потерпевшего был обнаружен на берегу Селенги недалеко от села Шалуты.«Спустя несколько дней двое участников противоправного деяния – жители столицы республики 23 и 20 лет – задержаны сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции, один из злоумышленников явился в полицию сам. В ходе расследования действия злоумышленников переквалифицированы на статью «Вымогательство». Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 15 лет. Старший из задержанных ранее был неоднократно судим за преступления имущественного характера. Он заключен под стражу», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com